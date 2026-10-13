„Wannencharakter“
Wellnesshotel lässt Poolwasser in Tiefgarage ab
Um Kosten zu sparen, ist ein Hotelier aus Bayern auf eine besonders gefinkelte Idee gekommen. Indem er seine Tiefgarage als Zwischenspeicher für Naturpools verwendet.
Das Vier-Sterne-Superior-Wellnesshotel „Das Stemp“ in Büchlberg bei Passau wird energieautark betrieben. Grundsätzlich verschlingt eine Grundreinigung von Naturpools jede Menge Wasser.
Doch da befand Herbert Stemp, dass man das ungechlorte Wasser einfach drei- bis viermal im Jahr in der Tiefgarage zwischenlagern könne. Die eine spezielle Beschichtung an Boden und Wänden aufweise - eine Art „Wannencharakter“, erzählte der Besitzer dem österreichischen Sender „LT1“.
Dicke Rohre machen es möglich
Damit das Prozedere störungsfrei gelinge, müssten zunächst freilich alle Fahrzeuge aus der Garage entfernt und eine Säuberung mit einem Hochdruckgerät durchgeführt werden. Danach lassen dicke Rohre demnach 1200 Kubikmeter Wasser in die Garage, das Hochschutzelemente an Ein- und Ausfahrt am Abfließen hindern.
Die Umwelt und der Kontostand freuen sich. 6,5 Millionen Liter Frischwasser und 25.000 Euro würden damit jedes Jahr gespart. Und auch das Netz ist von der Vorgangsweise sichtlich begeistert, in Windeseile verbreiten sich die Videos. Einige zählen bereits Millionen Aufrufe.
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