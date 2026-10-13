Wellnesshotel lässt Poolwasser in Tiefgarage ab

Dicke Rohre machen es möglich

Damit das Prozedere störungsfrei gelinge, müssten zunächst freilich alle Fahrzeuge aus der Garage entfernt und eine Säuberung mit einem Hochdruckgerät durchgeführt werden. Danach lassen dicke Rohre demnach 1200 Kubikmeter Wasser in die Garage, das Hochschutzelemente an Ein- und Ausfahrt am Abfließen hindern.