Uni-Streik: „Wissenschaftler gehen sonst verloren“

Österreichs Universitäten geraten immer stärker unter Druck und mit ihnen die Zukunft der Wissenschaft. Fehlende Stellen, geschlossene Bibliotheken und gekürzte Öffnungszeiten zeigen bereits die ersten Folgen des Budgets. Jetzt gehen die Studierenden auf die Straße: Unter dem Titel „Vorlesung“ wird am Dienstag von 15 bis 18 Uhr der Wiener Ring zur Protestzone. Die ÖH fordert eine bessere finanzielle Ausstattung der Hochschulen. Im krone.tv-Interview erklärt die ÖH-Vorsitzende Viktoria Kudrna, warum es dringend mehr Geld für Österreichs Universitäten braucht.
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