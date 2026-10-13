Amanda Seyfried: Keine Lust mehr auf Sexszenen!

Unwohlsein bei Fremden

Sie fühle sich inzwischen unwohl dabei, für eine Rolle mit einem fremden Schauspielkollegen intim zu werden. Sie lehnte deshalb sogar eine Serienrolle ab, in der sie sehr häufig Sexszenen hätte spielen müssen. In der Gesprächsrunde sagte sei: „Ich habe bei einer Serie abgesagt, in der ich ständig Sex haben müsste – wegen des Sexes. Es ist mir egal, mit wem. Ich möchte das nicht machen. Ich fühle mich damit unwohl. Im Moment habe ich einfach keine Lust darauf.“