Herber China-Dämpfer für deutschen Autogigant BMW

Nachfrage nach E-Autos steigt

In Europa läuft es besser: Hier profitiert BMW von der starken Nachfrage nach Elektroautos – nicht zuletzt nach dem iX3, dem ersten Fahrzeug der Neuen Klasse. Vertriebsvorstand Jochen Goller schreibt dem Modell „starke Wachstumsimpulse“ zu. Über alle Antriebsarten geht es hier um 2,7 Prozent auf 235.628 Autos nach oben. Bei den reinen Stromern sogar um 37,5 Prozent auf 81.941. Damit dominiert Europa dieses Segment komplett – weltweit waren es nur 110.257 BEVs.