Intersport macht Rekordumsatz und baut Jobs ab

Internes Sparprogramm

Trotz des Wachstums hat sich der Marktführer mit seinen rund 280 Standorten in ganz Österreich in den vergangenen beiden Jahren ein unternehmensinternes Effizienzprogramm verordnet. „Weil die Märkte dynamisch sind, die Kosten exorbitant gestiegen sind und die Bürokratie erschlagend war“, begründet Koll. Unter anderem durch Digitalisierung seien Prozesse beschleunigt worden. Auch ein Personalabbau in der Zentrale in Wels war Teil des Programms. Intersport habe eine „zweistellige“ Zahl an Jobs gestrichen – genauer beziffert Koll den Abbau nicht. Aktuell arbeiten in der Zentrale 323 Beschäftigte, österreichweit sind es 3600.