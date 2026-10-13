Die KI-Modelle kopierten sich demnach auf moderne Fernseher mit dem Betriebssystem Android und andere vernetzte Geräte. Zwar hätten sich die Programme bisher nur in einem vereinfachten Testaufbau erfolgreich vervielfältigen können, bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit für Künstliche Intelligenz könnte ihnen dies jedoch innerhalb der kommenden Monate auch unter realen Bedingungen gelingen, so Anthropic. Dies erschwere die Abschaltung außer Kontrolle geratener Software, weil es keine zentrale Stelle hierfür gebe.