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„Logische Konsequenz“

Pleite! Hard Rock Cafe schließt, 31 Jobs betroffen

Tirol
13.10.2026 13:27
Das Hard Rock Cafe in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße schließt.
Das Hard Rock Cafe in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße schließt.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Jetzt ist es fix! Das in die Pleite geschlitterte Hard Rock Cafe in Innsbruck wird laut Insolvenzverwalter geschlossen. 31 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Eine wirtschaftlich tragfähige Fortführung des Betriebs im Zentrum der Tiroler Landeshauptstadt sei nicht mehr möglich, hieß es.

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„Das Hard Rock Cafe in Innsbruck wird nach Mitteilung des Insolvenzverwalters, Rechtsanwalt Dr. Herbert Matzunski, geschlossen“, informierte am Dienstag der Kreditschutzverband von 1870. Insgesamt würden dadurch 31 Mitarbeiter ihre Anstellung verlieren.

Wegfall des Gastgartens verschärft die Lage
„Ausschlaggebend ist die negative wirtschaftliche Fortbestehensprognose, die sich durch den bevorstehenden Wegfall des Gastgartens in der Maria-Theresien-Straße weiter verschärft“, so der KSV von 1870 weiter.

Zitat Icon

Da die Außenplätze besonders umsatzstark sind, rechnet der Insolvenzverwalter mit einem Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent.

Kreditschutzverband von 1870

Die von der Stadt Innsbruck angemietete Außenfläche mit rund 100 Sitzplätzen solle der Insolvenzschuldnerin voraussichtlich ab 31. Oktober nicht mehr zur Verfügung stehen. „Da die Außenplätze besonders umsatzstark sind, rechnet der Insolvenzverwalter mit einem Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent“, hieß es. Der Wegfall des Gastgartens würde die wirtschaftliche Situation des Betriebs damit weiter verschärfen.

Eine Fortführung des Betriebes während des Insolvenzverfahrens sei unmöglich.
Eine Fortführung des Betriebes während des Insolvenzverfahrens sei unmöglich.(Bild: Johanna Birbaumer)

„Kosten-Erlös-Struktur sei nicht mehr stimmig“
Auch die bisherige Geschäftsentwicklung bestätigt laut dem Kreditschutzverband die negative Prognose. Klaus Schaller, Leiter des KSV1870 in Tirol, verweist auf die laufende Überprüfung der Umsatzerlöse seit Anfang Oktober. „Die tägliche Überprüfung der Umsatzerlöse seit dem 1. Oktober 2026 durch den Insolvenzverwalter bis zum aktuellen Zeitpunkt bestätigt den deutlichen Rückgang der Umsätze“, erklärt Schaller.

Die Kosten-Erlös-Struktur sei nicht mehr stimmig. Eine Fortführung des Betriebs während des Insolvenzverfahrens sei daher nicht möglich.

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Angesichts der rückläufigen Umsätze und der negativen Prognose für die weitere Geschäftstätigkeit gebe es keine wirtschaftlich tragfähige Möglichkeit, den Innsbrucker Standort weiterzuführen. „Die Schließung des Hard Rock Cafe Innsbruck ist die logische Konsequenz“, so der KSV1870.

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