Pleite! Hard Rock Cafe schließt, 31 Jobs betroffen

Die von der Stadt Innsbruck angemietete Außenfläche mit rund 100 Sitzplätzen solle der Insolvenzschuldnerin voraussichtlich ab 31. Oktober nicht mehr zur Verfügung stehen. „Da die Außenplätze besonders umsatzstark sind, rechnet der Insolvenzverwalter mit einem Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent“, hieß es. Der Wegfall des Gastgartens würde die wirtschaftliche Situation des Betriebs damit weiter verschärfen.