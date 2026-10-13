Land gibt in zwei Jahren neun Milliarden Euro aus

Das Budget 2026 war noch 4,4 Milliarden Euro schwer. Der großer Teil ging dabei für den Gesundheitsbereich darauf. Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat bei seinem letzten Budget vor zwei Jahren eigentlich die Neuverschuldung vorgegeben. Damals war in der mittelfristigen Planung für 2027 eine Neuverschuldung von 250 Millionen Euro vorgesehen. Im Wahljahr 2028 soll dieser Wert dann auf 150 Millionen Euro sinken.