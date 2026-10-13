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Doppelbudget

Land gibt in zwei Jahren neun Milliarden Euro aus

Salzburg
13.10.2026 13:36
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am heutigen Dienstag hat die Salzburger Landesregierung aus ÖVP und FPÖ ihr Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 präsentiert. Die Ausgaben werden weiter steigen und auch die Neuverschuldung bleibt hoch, aber Investitionen soll es dennoch geben.

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4,6 Milliarden Euro für 2027 und 4,74 Milliarden Euro für 2028. So hoch sollen die Ausgaben im Landesbudget von Salzburg sein. Rund eine Milliarde ist für Projekte vorgesehen: Flugahfen, Lokalbahn, Kliniken oder  Hochwasserschutz. Die Neuverschuldung soll sich pro Jahr bei rund 340 Millionen Euro einpendeln.

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Das Budget 2026 war noch 4,4 Milliarden Euro schwer. Der großer Teil ging dabei für den Gesundheitsbereich darauf. Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat bei seinem letzten Budget vor zwei Jahren eigentlich die Neuverschuldung vorgegeben. Damals war in der mittelfristigen Planung für 2027 eine Neuverschuldung von 250 Millionen Euro vorgesehen. Im Wahljahr 2028 soll dieser Wert dann auf 150 Millionen Euro sinken. 

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