Eurofighter im Einsatz
Flughafen Nürnberg wegen „Luftnotlage“ gesperrt
Der Nürnberger Flughafen ist wegen eines Polizeieinsatzes Dienstagmittag abgeriegelt worden. Grund sei eine „unbestätigte Luftnotlage“, sagte ein Sprecher des deutschen Airports. Nach rund einer Stunde konnte aber schon wieder Entwarnung gegeben werden.
„Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht“, teilte die Polizei am frühen Dienstagnachmittag mit. Zuvor hieß es allerdings: „Wir gehen von einer mutmaßlichen Luftnotlage aus. Diese ist aber noch unbestätigt“.
Zum Einsatz kam es gegen 12.15 Uhr kurz vor der Landung eines Flugs von der griechischen Insel Korfu. Bei der Landung wurde die Maschine der Corendon Airlines mit Flugnummer XR456 von Eurofightern begleitet.
Mutmaßliche Drohnensichtung in der Nacht
Schon in der Nacht auf Dienstag meldeten drei unterschiedliche Piloten unabhängig voneinander, dass sie möglicherweise eine Drohne über dem Gelände des Albrecht-Dürer-Airports gesehen haben.
Einsatzkräfte machten sich anschließend unter anderem mit einem Hubschrauber auf die Suche nach dem Objekt, wurden jedoch nicht fündig.
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