„Er brannte einfach. Ich selbst stand in Flammen“

Attacken in Kiew und Lwiw

Immer wieder ist Charkiw Ziel massiver russischer Luftangriffe. Auch in der Hauptstadt Kiew meldete Bürgermeister Vitali Klitschko Schäden an einem Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff. Im Westen der Ukraine brannten im Gebiet Lwiw (früher Lemberg) drei Wohnhäuser. Informationen zu Verletzten gab es demnach zunächst nicht. Die ukrainische Luftverteidigung meldete in der Früh, dass von 108 russischen Drohnenangriffen 88 abgewehrt worden seien.