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Horror in der Ukraine

„Er brannte einfach. Ich selbst stand in Flammen“

Außenpolitik
13.10.2026 11:44
Die Suche nach Überlebenden geht weiter.
Die Suche nach Überlebenden geht weiter.(Bild: EPA/SERGEY KOZLOV)
Porträt von Angelika Sima
Von Angelika Sima

Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden.

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Rettungskräfte verbrachten die ganze Nacht damit, Menschen zu befreien, die unter Trümmern gefangen waren. Bei einem Raketenangriff sei ein viergeschossiges Wohnhaus getroffen worden, teilten die ukrainischen Behörden mit.

„Ich lag dort und benutzte gerade mein Tablet. Meine Frau badete unser Kind im Badezimmer. Ich brachte ihnen eine Lampe — und dann passierte es. Wir graben gerade meine Schwiegermutter aus“, schildert ein Bewohner des zerstörten Gebäudes dem Nachrichtenportal „Nexta“ die schrecklichen Ereignisse.

Seine Nachbarin, eine ältere Frau, erlitt Verbrennungen, während sie verzweifelt versuchte, ihren bettlägerigen Mann zu retten: „Ich konnte nicht zu ihm gelangen. Ich habe versucht, die Flammen so gut ich konnte zu löschen. Er brannte einfach. Ich selbst stand in Flammen.“

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