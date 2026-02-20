Amanda Seyfried mit Wow-Look am roten Teppich

Amanda Seyfried hat am Donnerstagabend den Glamour zur Berlinale gebracht. Die Schauspielerin, die nach Berlin gekommen war, um ihren Film „The Testament of Ann Lee“ vorzustellen, begeisterte nämlich mit einem Wow-Look der Extraklasse am roten Teppich.
Die Schauspielerin sorgte am Donnerstagabend für ein wahres Blitzlichtgewitter in Berlin. Das lag vor allem an Seyfrieds märchenhaftem Look.
Elfenhafter Look
Die 40-Jährige hatte sich für ihren Auftritt auf dem Red Carpet der Berlinale nämlich für ein nudefarbiges Kleid entschieden, das mit zahlreichen Glitzerelementen bestickt war.
Highlight der ausladenden Chiffon-Robe war aber ein schillerndes Pailletten-Element, das sich über die gesamte Vorderseite des Kleides zog.
Auch Seyfrieds restlicher Look unterstrich den elfenhaften Stil des Kleides. Ihre blonde Mähne hatte die Hollywood-Schönheit zu einem verwuschelten Lockenkopf gestylt. Ihr Make-up hielt sie hingegen eher schlicht. Funkelnde Brillanten von Tiffany & Co. verliehen dem Look schließlich noch mehr Glamour.
Mit „Blitzer“ bei Pressetermin
Schon beim Pressetermin am Nachmittag hatte Seyfried für einen Hingucker gesorgt. Dort war sie in einem schwarzen Netzkleid erschienen, unter dem ihr BH und ihr Höschen hervorblitzte.
Und das obendrein seitlich so tief ausgeschnitten war, dass es ziemlich tiefe Einblicke gewährte.
Der Film „The Testament of Ann Lee“ ist ein Musik-Drama mit vielen Tanzszenen und opulenten Bildern. In dem Streifen geht es um die Gründerin der Shaker-Sekte aus dem 18. Jahrhundert, Seyfried ist in der Titelrolle der Ann Lee zu sehen.
