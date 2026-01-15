Vorteilswelt
Elegant und verspielt

Amanda Seyfried zeigt das perfekte kleine Schwarze

Star-Style
15.01.2026 09:02
Für ihren Besuch im bei Stephen Colbert entschied sich Seyfried für ein verspieltes und zugleich ...
Für ihren Besuch im bei Stephen Colbert entschied sich Seyfried für ein verspieltes und zugleich elegantes kleines Schwarzes.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Amanda Seyfried sorgte mit ihrem jüngsten TV-Auftritt für Aufsehen: In der „Late Show with Stephen Colbert“ präsentierte sich die Schauspielerin in einem eleganten und zugleich verspielten Valentino-Kleid. 

Anlass ihres Besuchs war die Promotion ihres neuen Films „The Testament of Ann Lee“, in dem sie die spirituelle Führungsfigur Ann Lee verkörpert. 

Für den Talkshow-Auftritt entschied sich die Oscar-nominierte Schauspielerin für ein schwarzes Mini-Kleid aus Samt, das durch feine Details wie Federn, Schleifen und Kristallverzierungen zum echten Hingucker wurde.

Seyfried in einem kurzen Kleid aus besticktem Sablé-Samt von Valentino
Seyfried in einem kurzen Kleid aus besticktem Sablé-Samt von Valentino(Bild: PPS/www.PPS.at)
Perfekt dazu: Schwarze Stiletto-Pumps von Jimmy Choo
Perfekt dazu: Schwarze Stiletto-Pumps von Jimmy Choo(Bild: PPS/www.PPS.at)

Der Look wirkte feminin, selbstbewusst und überraschend leicht – eine willkommene Abkehr von den zuletzt häufig gesehenen, strengeren Silhouetten. Abgerundet wurde das Outfit durch klassische schwarze Jimmy Choo Anouk Pumps, die dem Look eine zeitlose Eleganz verliehen, ohne ihm die Aufmerksamkeit zu nehmen.

Insgesamt bewies Amanda Seyfried mit diesem Auftritt, dass ein kleines Schwarzes auch im Late-Night-TV ein echtes Fashion-Statement sein kann – modern, stilvoll und mit klarer Valentino-Handschrift.

