Amanda Seyfried zeigt das perfekte kleine Schwarze

Amanda Seyfried sorgte mit ihrem jüngsten TV-Auftritt für Aufsehen: In der „Late Show with Stephen Colbert“ präsentierte sich die Schauspielerin in einem eleganten und zugleich verspielten Valentino-Kleid.
Anlass ihres Besuchs war die Promotion ihres neuen Films „The Testament of Ann Lee“, in dem sie die spirituelle Führungsfigur Ann Lee verkörpert.
Für den Talkshow-Auftritt entschied sich die Oscar-nominierte Schauspielerin für ein schwarzes Mini-Kleid aus Samt, das durch feine Details wie Federn, Schleifen und Kristallverzierungen zum echten Hingucker wurde.
Der Look wirkte feminin, selbstbewusst und überraschend leicht – eine willkommene Abkehr von den zuletzt häufig gesehenen, strengeren Silhouetten. Abgerundet wurde das Outfit durch klassische schwarze Jimmy Choo Anouk Pumps, die dem Look eine zeitlose Eleganz verliehen, ohne ihm die Aufmerksamkeit zu nehmen.
Insgesamt bewies Amanda Seyfried mit diesem Auftritt, dass ein kleines Schwarzes auch im Late-Night-TV ein echtes Fashion-Statement sein kann – modern, stilvoll und mit klarer Valentino-Handschrift.
