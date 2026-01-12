Amanda Seyfrieds Verlierer-Grimasse geht viral!

Fake-Jubel kommt aus der Mode

Körpersprache-Expertin Judi James erklärte unterdessen im Gespräch mit der „Daily Mail“, dass es „zwei völlig unterschiedliche Arten“ gebe, „auf eine verlorene Auszeichnung zu reagieren, wenn man weiß, dass man im Splitscreen zu sehen ist“. So setze die „altmodische Variante“ darauf, „übertriebene Freudengesten mit übertriebener Körpersprache zu inszenieren und so zu tun, als hätten sie gerade gewonnen“.