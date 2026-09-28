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Che bella!

Brooks Nader im mega sexy Dessous-Style in Mailand

Star-Style
28.09.2026 13:45
Brooks Nader verdrehte in Mailand allen den Kopf.
Brooks Nader verdrehte in Mailand allen den Kopf.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Che bella! Brooks Nader hat in Mailand mit einem heißen Dessous-Style allen den Kopf verdreht.

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Die neue „Baywatch“-Beauty sorgte auf dem Weg zur Show von Dolce & Gabbana in Mailand für ein wahres Blitzlichtgewitter. Der Grund lag auf der Hand: ihr ausgesprochen aufreizender Look!

Nader überließ nur wenig der Fantasie
Die Blondine schritt nämlich in nicht mehr als einem schwarzen BH, einem schwarzen Höschen sowie halterlosen Strümpfen, die an einem Strapsgürtel befestigt waren, durch die Modemetropole.

Brooks Nader sorgte auf dem Weg zur Schau von Dolce & Gabbana in Mailand für ein ...
Brooks Nader sorgte auf dem Weg zur Schau von Dolce & Gabbana in Mailand für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die „Baywatch“-Beauty hatte Schwester Grace Ann Nader mit dabei.
Die „Baywatch“-Beauty hatte Schwester Grace Ann Nader mit dabei.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Über dem heißen Ensemble trug die 29-Jährige einen Hauch von Nichts mit etwas Spitze, der nur wenig Raum für Fantasie übrigließ.

Im Schlepptau hatte Nader übrigens ihre Schwester Grace Ann, die kaum mehr Stoff an ihrem Körper trug. Gemeinsam gaben die beiden ein wahrlich aufsehenerregendes Duo ab!

Brooks Nader ließ unter dem transparenten Kleid mit Spitze ihre Unterwäsche blitzen.
Brooks Nader ließ unter dem transparenten Kleid mit Spitze ihre Unterwäsche blitzen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
In diesem heißen Style war die Blondine in Mailand ein beliebtes Fotomotiv.
In diesem heißen Style war die Blondine in Mailand ein beliebtes Fotomotiv.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hollywoods neuer Shootingstar
Brooks Nader hat sich in den letzten Monaten vom „Sports Illustrated“-Model zum neuen Shootingstar in Hollywood und gern gesehenen Gast auf Promi-Partys gemausert. So auch in Mailand, wo Nader bei der Schau von Dolce & Gabbana schließlich an der Seite von Stars wie Jennifer Lopez in der Front Row Platz.

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Und mehr noch: Blondine, die mit der Reality-Show „Love Thy Naders“ den Kardashians längst Konkurrenz macht, wird längst als neue Pamela Anderson gefeiert.

Der Grund: ihre Rolle im „Baywatch“-Reboot, das im kommenden Jahr ausgestrahlt wird. Zu sehen ist Nader in der Serie als Rettungsschwimmerin Selene. 

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