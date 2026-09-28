Brooks Nader im mega sexy Dessous-Style in Mailand

Hollywoods neuer Shootingstar

Brooks Nader hat sich in den letzten Monaten vom „Sports Illustrated“-Model zum neuen Shootingstar in Hollywood und gern gesehenen Gast auf Promi-Partys gemausert. So auch in Mailand, wo Nader bei der Schau von Dolce & Gabbana schließlich an der Seite von Stars wie Jennifer Lopez in der Front Row Platz.