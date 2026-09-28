Brooks Nader im mega sexy Dessous-Style in Mailand

Che bella! Brooks Nader hat in Mailand mit einem heißen Dessous-Style allen den Kopf verdreht.
Die neue „Baywatch“-Beauty sorgte auf dem Weg zur Show von Dolce & Gabbana in Mailand für ein wahres Blitzlichtgewitter. Der Grund lag auf der Hand: ihr ausgesprochen aufreizender Look!
Nader überließ nur wenig der Fantasie
Die Blondine schritt nämlich in nicht mehr als einem schwarzen BH, einem schwarzen Höschen sowie halterlosen Strümpfen, die an einem Strapsgürtel befestigt waren, durch die Modemetropole.
Über dem heißen Ensemble trug die 29-Jährige einen Hauch von Nichts mit etwas Spitze, der nur wenig Raum für Fantasie übrigließ.
Im Schlepptau hatte Nader übrigens ihre Schwester Grace Ann, die kaum mehr Stoff an ihrem Körper trug. Gemeinsam gaben die beiden ein wahrlich aufsehenerregendes Duo ab!
Hollywoods neuer Shootingstar
Brooks Nader hat sich in den letzten Monaten vom „Sports Illustrated“-Model zum neuen Shootingstar in Hollywood und gern gesehenen Gast auf Promi-Partys gemausert. So auch in Mailand, wo Nader bei der Schau von Dolce & Gabbana schließlich an der Seite von Stars wie Jennifer Lopez in der Front Row Platz.
Und mehr noch: Blondine, die mit der Reality-Show „Love Thy Naders“ den Kardashians längst Konkurrenz macht, wird längst als neue Pamela Anderson gefeiert.
Der Grund: ihre Rolle im „Baywatch“-Reboot, das im kommenden Jahr ausgestrahlt wird. Zu sehen ist Nader in der Serie als Rettungsschwimmerin Selene.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.