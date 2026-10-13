Las Vegas steht nach Tropensturm unter Wasser

Tote und Vermisste in Mexiko

Im Zusammenhang mit „Rachel“ und dem Hurrikan „Simon“ sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen – ein älterer Mann und ein Mädchen. Zehn weitere Personen werden noch vermisst. „Simon“ befand sich am Montag als Hurrikan der Stufe 2 rund 90 Kilometer südwestlich von der Pazifikküste des Bundesstaats Jalisco. Er soll sich weiter nach Nordwesten bewegen und dabei an Kraft verlieren. Die Behörden warnten or Starkregen, heftigen Winden und hohem Wellengang an der Pazifikküste. Am Sonntagvormittag war „Simon“ noch in der zweithöchsten Stufe – Kategorie 4 – geführt worden.