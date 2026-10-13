„Rachel“ wütete
Las Vegas steht nach Tropensturm unter Wasser
Die Wirbelstürme „Simon“ und „Rachel“ haben in Mexiko sowie in den USA gewütet. Am Sonntag wurden Teile der Wüstenmetropole Las Vegas überschwemmt, Straßen verwandelten sich in Wasserläufe. Fahrzeuge blieben stecken.
Auslöser der Überschwemmungen waren die Ausläufer des tropischen Wirbelsturms „Rachel“, der zuvor über dem Pazifik getobt hatte. Auf seinem Weg in das Landesinnere verlor der Sturm zwar an Kraft, aber er brachte noch außergewöhnliche Regenmengen. Laut dem amerikanischen Wetterdienst National Weather Service (NWS) waren Sonntagfrüh bis zu 28 Liter Regen pro Quadratmeter in gefallen. Damit wurde der historische Tageshöchstwert für den gesamten Oktober aus dem Jahr 1947 für Las Vegas erreicht. Üblich sind 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im gesamten Jahr.
Heftige Niederschläge können in trockenen Regionen besonders gefährliche Sturzfluten auslösen. Der Boden kann das Wasser in diesem Fall nicht mehr schnell genug aufnehmen. Es fließt oberflächlich ab und sammelt sich, zum Beispiel in tiefer gelegenen Straßen.
Der Tropensturm „Rachel“ traf auch in Mexiko auf Land. In verschiedenen Gemeinden der Halbinsel Niederkalifornien kam es zu Überschwemmungen, Stromausfällen und Sachschäden. Verantwortlich ist die mitgeführte Feuchtigkeit. Wirbelstürme führen gewaltige Mengen feuchter Luft mit sich und können sogar weit von ihrem ursprünglichen Enstehungsgebiet noch extreme Niederschläge verursachen.
Tote und Vermisste in Mexiko
Im Zusammenhang mit „Rachel“ und dem Hurrikan „Simon“ sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen – ein älterer Mann und ein Mädchen. Zehn weitere Personen werden noch vermisst. „Simon“ befand sich am Montag als Hurrikan der Stufe 2 rund 90 Kilometer südwestlich von der Pazifikküste des Bundesstaats Jalisco. Er soll sich weiter nach Nordwesten bewegen und dabei an Kraft verlieren. Die Behörden warnten or Starkregen, heftigen Winden und hohem Wellengang an der Pazifikküste. Am Sonntagvormittag war „Simon“ noch in der zweithöchsten Stufe – Kategorie 4 – geführt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.