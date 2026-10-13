„Breaking Bad“-Schauspieler RJ Mitte gestorben

Vor wenigen Tagen machte RJ Mitte noch Werbung für den neuen Film „Talking to Strangers“. Seinen Durchbruch hatte er mit der Fernsehserie „Breaking Bad“ 2008 gefeiert. Darin spielte er Walter White Jr., den Sohn des Chemielehrers und späteren Drogenbosses Walter White. Die Serie lief bis 2013 über fünf Staffeln und wurde von der New York Times als beste Fernsehserie des 21. Jahrhunderts ausgezeichnet. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen mit Zerebralparese „verlieh Mitte der Rolle Authentizität und schuf eine Plattform für das Bewusstsein für Behinderung und Inklusion“, hieß es in einer Erklärung.