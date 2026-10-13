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Wurde nur 34 Jahre alt

„Breaking Bad“-Schauspieler RJ Mitte gestorben

Society International
13.10.2026 06:28
Der aus „Breaking Bad“ bekannte Schauspieler RJ Mitte ist gestorben.
Der aus „Breaking Bad“ bekannte Schauspieler RJ Mitte ist gestorben.(Bild: AP/Taylor Jewell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Schauspieler RJ Mitte ist am Montag mit 34 Jahren gestorben. Er hatte Mitte 2008 seinen ersten Auftritt als Walter White Jr. in der preisgekrönten Fernsehserie „Breaking Bad“. Zudem war er auch in den Serien „The Guardians of Justice“ und „Switched“ zu sehen.

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Vor wenigen Tagen machte RJ Mitte noch Werbung für den neuen Film „Talking to Strangers“. Seinen Durchbruch hatte er mit der Fernsehserie „Breaking Bad“ 2008 gefeiert. Darin spielte er Walter White Jr., den Sohn des Chemielehrers und späteren Drogenbosses Walter White. Die Serie lief bis 2013 über fünf Staffeln und wurde von der New York Times als beste Fernsehserie des 21. Jahrhunderts ausgezeichnet. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen mit Zerebralparese „verlieh Mitte der Rolle Authentizität und schuf eine Plattform für das Bewusstsein für Behinderung und Inklusion“, hieß es in einer Erklärung.

Zerebralparese ist eine Bewegungsstörung, die auf eine frühe Hirnschädigung zurückgeht. Die Behinderung ist charakterisiert durch Störungen des Nervensystes und der Muskulatur. Betroffene können ihre Bewegungen nicht kontrollieren. Mitte nutzte seine Karriere in Hollywood, um sich für Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Er war Botschafter der Organisationen „United Cerebral Palsy“ sowie  „Shriners Children‘s“ und leitete seine eigene gemeinnützige Stiftung, die „Mitte Foundation“, die verschiedene philantrophische Initiativen unterstützte.

Hier sehen Sie Fotos des Schauspielers mit seiner Partnerin:

„Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod des beliebten Schauspielers, Philanthropen und leidenschaftlichen Aktivisten für die Rechte von Menschen mit Behinderungen RJ Mitte bekannt“, sagte ein Sprecher des 34-Jährigen. Der US-Amerikaner hattte sich vor etwa einem Jahr mit seiner langjährigen Partnerin Kennedy Suarez verlobt.

Über die Todesumstände gibt es bislang nur wenige Informationen. Die Ursache wurde nicht offiziell bekanntgegeben. TMZ berichtete von Suizid.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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