EU-Staaten beschlossen Einsatz im Libanon

Ziel sei es, so für mehr Stabilität im Land zu sorgen, teilte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Montag nach dem Beschluss der Mission durch die Außenminister der EU-Staaten mit. Nach Angaben von EU-Diplomaten will sich auch Deutschland an dem Einsatz beteiligen. Der genaue Beitrag ist allerdings noch nicht bekannt. Bisher übt im Libanon noch immer auch die bewaffnete proiranische Hisbollah erheblichen Einfluss aus. Sie greift seit Jahren immer wieder Israel an – zuletzt wieder seit März im Zuge des Iran-Kriegs. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Ausweitung der Bodenoffensive im Libanon.