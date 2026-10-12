Modehändler Takko drängt in die Innenstädte

Shein und Temu ein „urbanes Phänomen“

Pessina sieht die Grundlage für den Erfolg von Takko im Geschäftsmodell: „Wir haben ein breites Sortiment, aber wir bleiben bei Textil. Das reduziert die Komplexität.“ Im Kerngeschäft habe die Kette ihr Produktangebot aber erweitert: „Es geht immer noch um Alltagsmode, aber wir bieten nicht nur die Basics wie die klassischen ‘Hard Discounter‘. Damit schaffen wir es, neue Kunden zu gewinnen.“ Von den 2.000 Filialen sind drei Viertel in Deutschland, insgesamt ist Takko in 17 Ländern aktiv. „Wir haben in den Ländern, wo wir vertreten sind, noch genügend weiße Flecken“, sagte Pessina. „Ich sehe momentan nicht, dass wir in den nächsten drei bis Jahren in neue Länder expandieren.“