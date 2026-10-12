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Niedrigere Mieten

Modehändler Takko drängt in die Innenstädte

Wirtschaft
12.10.2026 17:00
Das Filialnetz ist auf 2000 Standorte gestiegen.
Das Filialnetz ist auf 2000 Standorte gestiegen.(Bild: Erich Teister stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Billigmodekette Takko will dank niedrigerer Mieten im Einzelhandel verstärkt in Innenstädte ziehen.

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„Historisch waren unsere Filialen eher am Stadtrand und in Fachmarktzentren, aber vor allem in Deutschland haben wir – dank sinkender Mieten – jetzt auch die Chance, in Kleinstädten in die Innenstädte zu kommen“, sagte Takko-Chef Martino Pessina in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Für Top-Lagen in Großstädten gelte das noch nicht.

Im Juli hatte Takko in der Essener Innenstadt seine 2000. Filiale eröffnet. Das Unternehmen wächst nach eigenen Angaben gegen den Markttrend und will weiter expandieren: „Wir werden allein in diesem Jahr 130 neue Filialen eröffnen und 100 weitere umbauen“, so Pessina.

Der Finanzinvestor Apax Partners hatte Takko 2010 für 1,2 Mrd. Euro übernommen und die Kette – wie in solchen Fällen üblich – mit hohen Schulden belastet. Im Zuge eines Schuldenschnitts übernahmen vor drei Jahren die Gläubiger das Ruder, angeführt vom Hedgefonds Silver Point, der die Mehrheit der Anteile hält. Apax blieb mit weniger als zehn Prozent beteiligt. Im Gegenzug verzichteten die Gläubiger auf mehr als 200 Mio. Euro an Krediten. „Die deutliche Reduzierung der Schuldenlast gibt uns mehr Spielraum für Investitionen“, erklärte Pessina. „Wir müssen unsere Eigentümer nicht um Geld bitten, wir schaffen das alles aus eigener Kraft.“

Verkaufsprozess abgebrochen
Anfang des Jahres hatte Silver Point Takko Insidern zufolge zu verkaufen versucht, den Prozess aber abgebrochen. Damals war über eine mögliche Fusion mit der vor allem in Osteuropa aktiven Billig-Handelskette Pepco spekuliert worden, an der Silver Point auch beteiligt ist. Bei einem neuen Anlauf könnte der Hedgefonds eher auf Finanzinvestoren wie Alteri oder Elliott als Käufer setzen, sagte einer der Insider. Pessina glaubt nicht an einen schnellen Verkauf: „Unsere Eigentümer glauben an uns, sie unterstützen uns auch, etwa beim Bau des neuen Logistikzentrums. Es ist ganz normal, dass sie nicht ewig bei uns investiert bleiben werden, aber sie haben keine Eile.“

Bis dahin will Pessina Takko noch größer machen. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um sieben Prozent auf 676 Mio. Euro, bereinigt um zusätzliche Filialen lag das Plus bei drei Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 16 Prozent auf 119,4 Mio. Euro. Konkurrenten wie Kik dampfen ihr Filialnetz dagegen gerade ein.

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Shein und Temu ein „urbanes Phänomen“
Pessina sieht die Grundlage für den Erfolg von Takko im Geschäftsmodell: „Wir haben ein breites Sortiment, aber wir bleiben bei Textil. Das reduziert die Komplexität.“ Im Kerngeschäft habe die Kette ihr Produktangebot aber erweitert: „Es geht immer noch um Alltagsmode, aber wir bieten nicht nur die Basics wie die klassischen ‘Hard Discounter‘. Damit schaffen wir es, neue Kunden zu gewinnen.“ Von den 2.000 Filialen sind drei Viertel in Deutschland, insgesamt ist Takko in 17 Ländern aktiv. „Wir haben in den Ländern, wo wir vertreten sind, noch genügend weiße Flecken“, sagte Pessina. „Ich sehe momentan nicht, dass wir in den nächsten drei bis Jahren in neue Länder expandieren.“

Online-Konkurrenten aus Asien wie Shein und Temu setzten Takko eher wenig zu: „Shein und Temu scheinen mehr die mittleren Preislagen zu kannibalisieren“, sagte Pessina. Der Discount-Markt sei widerstandsfähiger – das zeige sich nicht nur bei Takko. „Und Temu und Shein sind ein urbanes Phänomen. Wer dort kauft, sind eher die jüngeren Kunden aus den Großstädten.“

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