Tiefkühl-Pleite sorgt für massiven Widerstand

„Man will den Markt einfach mit belgischem Gemüse beliefern“

Soweit die Sicht der Firma. Doch die ersatzlose Schließung wirft Fragen auf. Allen voran: Warum wird das Werk samt teurem Maschinenpark nicht einfach verkauft? Ardo winkt ab – kein neuer Eigentümer könne den Standort in die Gewinnzone führen. In der Politik vermutet man ein anderes Motiv: „Man will sich selbst keine Konkurrenz schaffen, den österreichischen Markt in Zukunft einfach aus Belgien und mit belgischem Gemüse beliefern.“ Bund und Land haben mehrfach versucht, den Konzern zum Bleiben zu bewegen. Der Tiefkühlriese blieb eiskalt.