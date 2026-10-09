„Ardo-Kaltschnäuzigkeit ist eine Kriegserklärung“

Der Blick schweift über die Gemüsefelder des Marchfelds, wo seit Generationen mit viel Fleiß und Können österreichisches Gemüse wächst. Doch über der fruchtbaren Landschaft liegt derzeit ein schwerer Schatten. Denn mit dem geplanten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf droht Hunderten Bauern ein wichtiger Abnehmer wegzubrechen. Beim Lokalaugenschein mit Landesvize Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Lorenz Mayr – unter anderem beim Obmann der ETG (Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse) Robert Kriegl – ist die Sorge um die Zukunft der heimischen Gemüseproduktion greifbar.