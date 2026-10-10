Aufstand der Bauern gegen die Ardo-Werksschließung

Vor den Toren des Tiefkühlriesen wird in diesem Grau spürbar, wie tief die Nachricht von der Werksschließung sitzt. Hier geht es längst nicht mehr nur um ein Unternehmen, das seine Produktion einstellen will. Hier geht es um Familien, deren Alltag und Einkommen seit Jahren eng mit der Gemüseproduktion verbunden sind. Um eine Region, in der die Arbeit auf den Feldern nicht einfach mit einem Federstrich verschwindet – wohl aber der Absatz, auf den viele ihre Existenz aufgebaut haben.