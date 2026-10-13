Richter: „Wir arbeiten mehr oder weniger gratis!“

Monatelanges Warten auf Gerechtigkeit, überlastete Mitarbeiter und kein Ende in Sicht: Österreichs Justiz steht unter enormem Druck. Rund 250 Richter und 70 Staatsanwälte fehlen. „Wir arbeiten im Krankenstand. Wir arbeiten am Wochenende“, warnt Richtervereinigungs-Präsident Gernot Kanduth. Mit einer Aktionswoche soll die Politik endlich zum Handeln bewegt werden. Denn für ihn ist klar: „Das ist eines Rechtsstaates nicht würdig.“