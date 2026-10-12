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Kate mit Charlotte in Londoner U-Bahn unterwegs

Royals
12.10.2026 12:08
Die britischen Prinzessin Kate, die Princess of Wales, ist am Wochenende mit ihrer Tochter ...
Die britischen Prinzessin Kate, die Princess of Wales, ist am Wochenende mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte in der Londoner U-Bahn-Linie Elizabeth Line gesichtet worden.(Bild: Krone-Collage/APA/ LEAL / AFP, APA-Images / REUTERS / Isabel Infantes)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinzessin Catherine (44) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (11) waren am Samstag ganz ohne royale Autokolonne unterwegs. Statt sich chauffieren zu lassen, nahmen die beiden die Londoner U-Bahn – und mischten sich dabei ganz selbstverständlich unter ganz normale Fahrgäste.

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Einige Passagiere der Londoner Elizabeth Line staunten nicht schlecht, als sie plötzlich die Prinzessin von Wales und ihre Tochter in der U-Bahn entdeckten, die durch das Zentrum der britischen Hauptstadt führt. Auch für die einzige Tochter von Prinz William und Prinzessin Catherine dürfte es ein besonderer Ausflug gewesen sein: Wie das Magazin „Hello!“ berichtet, hätte die elfjährige Charlotte dabei selbst ein bisschen „erstaunt“ gewirkt. Das Mädchen hätte sich jedenfalls recht neugierig im Waggon umgesehen. 

Hand in Hand mit ihrer Tochter
Kate und Charlotte saßen gemeinsam mit anderen Passagieren in der modernen Bahnlinie, die im Jahr des Platin-Thronjubiläums der verstorbenen Queen Elizabeth II. eröffnet worden war. Sicherheitskräfte begleiteten das royale Duo. Diese hielten sich den Berichten zufolge allerdings sehr diskret im Hintergrund, während Kate und Charlotte ganz entspannt gewirkt hätten. „Sie unterhielten sich sogar mit Fahrgästen, die ihnen gegenübersaßen“, schilderte eine Quelle dem Magazin.

Als die beiden dann an der Station Tottenham Court Road aus der U-Bahn ausstiegen, habe die Prinzessin ihre Tochter aber zur Sicherheit dann doch an der Hand genommen. Ganz die fürsorgliche Mama, die sie ist.

Prinzessin Kate 2023 bei einer U-Bahnfahrt in der neu eröffneten Elizabeth Line.
Prinzessin Kate 2023 bei einer U-Bahnfahrt in der neu eröffneten Elizabeth Line.(Bild: APA/Jordan Pettitt / POOL / AFP)

Wohin ging der royale Ausflug?
Kate trug dem Bericht zufolge ein Outfit in Bordeauxrot, dazu passende Schuhe mit Absatz. Wo genau die beiden hinwollten, ist nicht bekannt. Fest steht nur: An der Station Tottenham Court Road verliesen sie den U-Bahn-Waggon.

In der Nähe beginnt das West End mit seinen vielen Theatern. Möglicherweise haben Kate und Charlotte eine Nachmittagsvorstellung besucht. Charlotte gilt als großer Ballettfan und es ist bekannt, dass Kate immer wieder mit ihre Aufführungen besucht. Im Juli waren sie etwa bei einer Vorstellung der Royal Ballet School in der Londoner Opera Holland Park.

Für Charlotte war die Fahrt mit der U-Bahn vermutlich etwas Besonderes, dass sie sich vielleicht schon lange gewünscht hat. Die Kinder des Thronfolgerpaares werden bei offiziellen und privaten Wegen üblicherweise von Sicherheitskräften begleitet und reisen häufig in Autos mit Chauffeur.

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Prinzessin Diana machte es vor
Schon Prinzessin Diana lag viel daran, dass ihre Söhne William und Harry trotz ihres privilegierten Lebens möglichst bodenständig aufwachsen. Deshalb gehörten auch ganz normale Erlebnisse wie U-Bahn-Fahrten oder Besuche bei McDonald’s zu ihrer Kindheit. Bei der gesundheitsbewussten Kate stehen Fast-Food-Ausflüge zwar eher selten auf dem Programm. Dennoch wurden sie, Prinz William und ihre Kinder vor einigen Jahren bei einem entspannten Picknick in einem Biergarten gesichtet – mit Burgern und Pommes auf dem Tisch.

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