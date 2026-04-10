Anna-Carina Woitschack präsentiert Mega-Sixpack

Das knallharte Training für „Let‘s Dance“ zahlt sich für Anna-Carina Woitschack sichtlich aus. Die Schlager-Beauty präsentierte sich jetzt auf Instagram nämlich mit Mega-Sixpack!
Am Freitagabend geht es für die Stars bei „Let‘s Dance“ wieder aufs Parkett. Und eine, die in den letzten Wochen offenbar ganz besonders hart trainiert hat, ist Anna-Carina Woitschack.
Woitschack kann es selbst kaum fassen ...
Das zeigt sich nicht nur am Lob der „Let‘s Dance“-Jury, das die 33-Jährige in den vergangenen Shows immer wieder einheimsen konnte, sondern auch am Body der Sängerin. Auf Instagram teilte Woitschack jetzt nämlich Eindrücke von hinter den Kulissen – und darunter mischte sich ein ziemlich bemerkenswertes Spiegel-Selfie.
Zu sehen ist Woitschack auf dem Schnappschuss in beigen Cargo-Hosen, einer schwarzen Hoodie-Weste sowie mit Kapperl auf dem Kopf. Zwischen dem Bund ihrer Hosen und dem Ende des schwarzen Crop-Tops blitzt ihr Bauch hervor. Und der kann sich sehen lassen: Die Schlagersängerin hat sich in den letzten Wochen nämlich eindeutig ein Mega-Sixpack antrainiert!
Ein Anblick, der Woitschack offenbar selbst verblüfft. Ungläubig schaut die Schlagersängerin auf dem Foto in den Spiegel und hält die Handykamera gezielt auf ihre Körpermitte.
„Was für ein Sixpack“
Auf den trainierten Bauch der 33-Jährigen konnten die Fans übrigens schon vor der Osterpause einen Blick werfen. In der „Legenden-Show“ trat die Schlager-Beauty nämlich als Britney Spears auf – im ikonischen „... Baby One More Time“-Outfit.
„Wie kann man nur so unglaublich heiß aussehen?“, fragten die Fans nach der Performance staunend im Netz. „Wow, was für ein Look, was für ein Sixpack“, jubelte damals ein weiterer „Let‘s Dance“-Fan – und wartet wohl gespannt auf den tollen Look und den Hammer-Auftritt, den Anna-Carina Woitschack an diesem Freitag zeigen wird ...
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