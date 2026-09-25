Stefan Mross: Englisch-Flop bei „Masked Singer“

Das Flusspferd mit Indiana-Jones-Hut ist enttarnt! Stefan Mross musste bei „The Masked Singer“ schon nach der zweiten Show die Maske abnehmen. Eine große Enttäuschung für den 50-Jährigen. Mit der englisch-sprachigen Songauswahl habe er sich schwer getan, gestand er jetzt.
„Dann liegt mir Englisch halt überhaupt nicht. Also ich kann nur Bayrisch. Da tut man sich mit der deutschen Sprache schon schwer“, sagte Mross am Freitag der deutschen „Bild“-Zeitung.
„Bei mir hapert‘s auf Englisch“
Für den Sänger, der seit Jahrzehnten vor allem deutschsprachige Lieder singt, waren die englischen Titel eine ungewohnte Herausforderung. „Bei mir hapert‘s jetzt auf Englisch“, gibt er offen zu.
Kostüm machte das Singen zur Qual
Doch nicht nur die Sprache brachte Mross ins Schwitzen. Auch das riesige Kostüm verlangte ihm einiges ab.
„Ich war nicht so glücklich mit der Auswahl der Lieder und es war für mich total ungewohnt, unter dieser Maske zu singen. Das ist Wahnsinn. Das kann sich keiner vorstellen“, erzählt der Bayer.
Dazu kam, dass Mross emotional noch mit dem Ende seiner langjährigen ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ beschäftigt war. Mehr als zwei Jahrzehnte hatte die Sendung zu seinem Leben gehört.
Die 13. Staffel von „The Masked Singer“ ist immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben zu sehen und im Streaming auf Joyn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.