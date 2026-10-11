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Charity im Landhaus

Pink Ribbon Matinee: „Aufklären und motivieren“

Burgenland
11.10.2026 18:15
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Krebshilfe-Burgenland-Geschäftsführerin Andrea Konrath und ...
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Krebshilfe-Burgenland-Geschäftsführerin Andrea Konrath und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf mit Kulturbetriebe-Burgenland-Geschäftsführerin Claudia Priber und Generalintendant Alfons Haider.(Bild: LMS)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Hans Peter Doskozil und Astrid Eisenkopf luden am Sonntag zum Charity-Event zugunsten der Krebshilfe Burgenland. Im rosa leuchtenden Landtagssitzungssaal schauten auch einige Musicalstars vorbei.

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Das Landhaus in Eisenstadt war Sonntagvormittag Schauplatz der zweiten Pink Ribbon Matinee, zu der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf geladen hatten.

Gemeinsam wolle man das Bewusstsein für Vorsorge schärfen: „Gerade im Brustkrebsmonat Oktober ist es wichtig, die Menschen zu informieren und ihnen in Erinnerung zu rufen, dass Früherkennung Leben retten kann“, sagte Doskozil. „Die Matinee ermöglicht uns, in feierlichem Rahmen mit Gesundheitsexperten ins Gespräch zu kommen, aufzuklären und zu motivieren“, betonte Doskozil.

„Krebs ist ein schweres Thema“
Für Eisenkopf ist „Krebs ein schweres Thema. Dennoch ist es wichtig, auch darüber zu reden und Tabus zu brechen. Mit unserem Mix aus Information und Unterhaltung – und das auch noch hochkarätig besetzt – schaffen wir eine gewisse Leichtigkeit für unsere Gäste, für Betroffene und deren Angehörige“.

„Eine Mammografie kann lebensrettend sein“
Primarius Erich Willhuber, ärztlicher Leiter der Klinik Güssing, sprach über das mittlerweile hochwertige Vorsorge- und Behandlungsangebot im Burgenland. „In den vergangenen Jahren hat sich sehr viel getan. Wir können gezielt und individuell behandeln.“ Oberärztin Doris Glocknitzer-Mad, Leiterin des Brustgesundheitszentrums im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, ergänzte: „Je eher eine Erkrankung entdeckt wird, desto besser. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Eine Mammografie kann lebensrettend sein.“

Für musikalische Unterhaltung sorgten Alfons Haider, Generalintendant der burgenländischen Musiktheater, und die Musicalstars Nienke Latten und Aeneas Hollweg.

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