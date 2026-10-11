Pink Ribbon Matinee: „Aufklären und motivieren“

Hans Peter Doskozil und Astrid Eisenkopf luden am Sonntag zum Charity-Event zugunsten der Krebshilfe Burgenland. Im rosa leuchtenden Landtagssitzungssaal schauten auch einige Musicalstars vorbei.
Das Landhaus in Eisenstadt war Sonntagvormittag Schauplatz der zweiten Pink Ribbon Matinee, zu der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf geladen hatten.
Gemeinsam wolle man das Bewusstsein für Vorsorge schärfen: „Gerade im Brustkrebsmonat Oktober ist es wichtig, die Menschen zu informieren und ihnen in Erinnerung zu rufen, dass Früherkennung Leben retten kann“, sagte Doskozil. „Die Matinee ermöglicht uns, in feierlichem Rahmen mit Gesundheitsexperten ins Gespräch zu kommen, aufzuklären und zu motivieren“, betonte Doskozil.
„Krebs ist ein schweres Thema“
Für Eisenkopf ist „Krebs ein schweres Thema. Dennoch ist es wichtig, auch darüber zu reden und Tabus zu brechen. Mit unserem Mix aus Information und Unterhaltung – und das auch noch hochkarätig besetzt – schaffen wir eine gewisse Leichtigkeit für unsere Gäste, für Betroffene und deren Angehörige“.
„Eine Mammografie kann lebensrettend sein“
Primarius Erich Willhuber, ärztlicher Leiter der Klinik Güssing, sprach über das mittlerweile hochwertige Vorsorge- und Behandlungsangebot im Burgenland. „In den vergangenen Jahren hat sich sehr viel getan. Wir können gezielt und individuell behandeln.“ Oberärztin Doris Glocknitzer-Mad, Leiterin des Brustgesundheitszentrums im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, ergänzte: „Je eher eine Erkrankung entdeckt wird, desto besser. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Eine Mammografie kann lebensrettend sein.“
Für musikalische Unterhaltung sorgten Alfons Haider, Generalintendant der burgenländischen Musiktheater, und die Musicalstars Nienke Latten und Aeneas Hollweg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.