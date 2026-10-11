Pink Ribbon Matinee: „Aufklären und motivieren“

„Eine Mammografie kann lebensrettend sein“

Primarius Erich Willhuber, ärztlicher Leiter der Klinik Güssing, sprach über das mittlerweile hochwertige Vorsorge- und Behandlungsangebot im Burgenland. „In den vergangenen Jahren hat sich sehr viel getan. Wir können gezielt und individuell behandeln.“ Oberärztin Doris Glocknitzer-Mad, Leiterin des Brustgesundheitszentrums im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, ergänzte: „Je eher eine Erkrankung entdeckt wird, desto besser. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Eine Mammografie kann lebensrettend sein.“