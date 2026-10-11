Teenager terrorisierten 17-Jährigen monatelang

Ein 17-Jähriger in Leogang (Salzburg) soll monatelang von drei Burschen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren mit Gewalt bedroht, bestohlen und ausgeraubt worden sein. Am Samstag entschied er sich, der Serie an Vorfällen endlich ein Ende zu setzen.
Drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren werden verdächtigt, das Moped des 17-jährigen Leogangers beschädigt zu haben. Dabei sollen sie laut Polizei den Benzinschlauch und den Tankdeckel des Fahrzeugs heruntergrissen und sein Kennzeichen gestohlen haben.
Zwei der Verdächtigen aus Saalfelden sollen den jungen Mann zudem in den vergangenen Monaten mehrmals auf einem Parkplatz getroffen und ihm mit Gewalt gedroht haben, sofern er ihnen sein Bargeld nicht aushändigte.
Die ergaunerte Gesamtsumme liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Am Samstag entschied der Salzburger gemeinsam mit seinen Eltern, Anzeige zu erstatten.
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