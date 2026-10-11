Spiel-Abbruch nach Rudelbildung und Schlägerei

Die Folge: Zuschauer liefen aufs Feld, davon scheinbar etliche Unbeteiligte, die keinem der beiden Klubs zuzuordnen sind. Von den Ersatzbänken stürmten ebenso alle aufs Feld. „Da ist es sicher zwei, drei Minuten rund gegangen. Es waren keine Ordner da, also hat der Schiedsrichter abgebrochen“, sagte Karakaya. Der selbst wie etliche andere, die die Lage beruhigen wollten und mitten im Gedränge standen, die rote Karte sah. Immerhin: Nach ersten Berichten beider Seiten passierte nichts Gröberes, gab es keine Verletzten.