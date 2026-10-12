Ortschef schickt Wutbrief an die Landesregierung

Scharfe Worte in Richtung Salzburger Landesregierung findet der Gollinger Bürgermeister Martin Dietrich (SPÖ) zur Novelle des Landesstraßengesetzes aus dem Jahr 1972. Dabei sollen Aufgaben und Kosten aus Landesstraßen neu und klarer aufgeteilt werden.“Es kann nicht sein, dass das Land über die Einrichtung und Ausgestaltung von Infrastruktur entscheidet und die Gemeinden anschließend für die Finanzierung, Erhaltung und den Betrieb aufkommen müssen“, so der Ortschef. Er hat sich schon mit einem Brief in der vergangenen Woche an die ÖVP-FPÖ-Landesregierung gewendet.