Wenn Spitzenköche das Restaurant tauschen

Fokus auf Rindfleischküche

Leodolters kulinarische Handschrift ist geprägt von der österreichischen Rindfleischküche, die er mit neuen Ideen und überraschenden Kombinationen interpretiert. Was sein eigener Bauernhof mit Rinderherde, Hoch- und Hügelbeeten sowie die Natur des Mariazellerlandes hergeben, bildet die Basis seiner Küche. Dazu kommen ausgewählte Produkte kleiner regionaler Erzeuger. Diese Philosophie brachte der Gastkoch auch nach Grafenstein – und begeisterte damit die Gäste. Sein Motto ist stets das ganze Tier hochwertig zu verarbeiten und für Genießer aufzubereiten.