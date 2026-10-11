Wenn Spitzenköche das Restaurant tauschen

Beim JRE Chefs Roulette wurde das Kärntner Haubenlokal Moritz in Grafenstein zum Schauplatz kulinarischer Überraschungen. Aber was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Gastro-Konzept.
Ein Herd, zwei Spitzenköche und jede Menge Überraschungen: Beim JRE Chefs Roulette wurde das Kärntner Sterne- und Haubenrestaurant zum wieder Schauplatz eines außergewöhnlichen Genusserlebnisses. Statt in der eigenen Küche zu stehen, tauschten österreichweit mehr als 40 JRE-Lokale für einen Abend ihre Köche. Wer am Herd stand, blieb bis zum ersten Gang ein Geheimnis.
Im Moritz übernahm Max Leodolter vom Haubenrestaurant Lurgbauer in Mariazell den Herd von Roman Pichler. Der Sternekoch wiederum rückte ins niederösterreichische Krumbach aus, wo er im Triad seine Kreationen auf die Teller brachte.
Fokus auf Rindfleischküche
Leodolters kulinarische Handschrift ist geprägt von der österreichischen Rindfleischküche, die er mit neuen Ideen und überraschenden Kombinationen interpretiert. Was sein eigener Bauernhof mit Rinderherde, Hoch- und Hügelbeeten sowie die Natur des Mariazellerlandes hergeben, bildet die Basis seiner Küche. Dazu kommen ausgewählte Produkte kleiner regionaler Erzeuger. Diese Philosophie brachte der Gastkoch auch nach Grafenstein – und begeisterte damit die Gäste. Sein Motto ist stets das ganze Tier hochwertig zu verarbeiten und für Genießer aufzubereiten.
Das Konzept der „Jeunes Restaurateurs d’ Europe“ (JRE), der Vereinigung junger Spitzenköche, lebt vom Mut zum Perspektivenwechsel. „Der kulinarische Austausch macht aus einem Abendessen eine Entdeckungsreise, bei der Herkunft, Kreativität und handwerkliches Können aufeinandertreffen“, heißt es seitens des Verbands.
Edle Tropfen aus dem Hause Moët Hennessy rundeten den Abend ab. Für das Moritz ist die Teilnahme längst Tradition: Das Restaurant zählt seit Beginn zu den Kärntner Aushängeschildern des Formats und lädt ab sofort wieder mit neuen Menüs zum Herbstegnuss.
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