Vom Partylöwen, vom mutigen Segler, vom Hokuspokus

„Die Gäste im Schloss Moosburg wollten mehr über das Schloss und über die Familie Goëss wissen. Also habe ich wieder recherchiert“, erklärt Johann Peter Goëss, während er erstmals in den beiden druckfrischen Büchern blättert, die er mit Unterstützung seines Kastellans Ernst L. Bauer herausgegeben hat: „Die Geschichte der Moosburg“ erzählt auf 60 Seiten vom Jahr 861 bis heute; das Hardcoverbuch „Die Geschichte des Hauses Goëss“ nimmt mit in 900 Jahre Familiengeschichte, berichtet von Familienmitgliedern in Portugal, Flandern und Österreich, von Abenteuern und skurrilen Begebenheiten.