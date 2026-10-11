„Wir sind evolutionär zum Herumlungern verdammt!“

Eine Lego-Story und Narnia

Was ist noch neu in den Regalen? Katharina von der Lane (ein Pseudonym für zwei Autorinnen) startet mit „Lego. Die Welt ist voller Träume“ (Goldmann) eine Familiensaga um Lego-Gründer Ole Kirk Christiansen, der nach vielen Schicksalsschlägen vom Tischler zum Baustein-Guru wird. Und für Kinder, die „Die Chroniken von Narnia“ von C.S. Lewis noch nicht kennen, empfiehlt sich der neue Edel-Geschenkband aus dem Ueberreuter-Verlag.