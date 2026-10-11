„Wir sind evolutionär zum Herumlungern verdammt!“

Fit oder faul? Dürr oder kurvig? Was sagt der Körper, was der Kopf? Eine Kärntner Autorin hat sich in ihrem überaus klugen Buch mit Fitness und den eigenen Grenzen auseinandergesetzt. Und auch sonst gibt es empfehlenswerte Neuerscheinungen: Vom Krimi bis zum Kochbuch – wir haben für Sie geblättert und gelesen!
Silvia Pistotnig, Alles mit Eigengewicht
Bodyshaming. Fitfluencer. Workout-Wahn und alle Jahre ein neuer Körperkult: Wie damit umgehen? Die Klagenfurterin Silvia Pistotnig trainiert seit ihrer Jugend, ist, mit fast 50, zäh und fit wie der sprichwörtliche Turnschuh – aber passt das ihrem Körper überhaupt? Und dem Kopf?
„Alles mit Eigengewicht“ (Verlag Wasser) ist ein überraschend intensives Essay (150 Seiten), eine atemlose Zwiesprache einer Frau, die mit den Beinen auch deswegen so fest am Boden steht, weil sie sonst von den Wellen weggespült worden wäre. Und deren Arme stark sein müssen, weil sie sich damit 2004 beim Tsunami festklammern konnte. Sensible, kluge und (selbst)kritische Auseinandersetzung mit Idealen, Hoffnungen und Tod.
Lucy Knisley, Eine Hauskatze packt aus
Viel leichtere Kost bietet da Lucy Knisley, die ich als Katzen-Freundin nicht ignorieren konnte: „Schon wieder Trockenfutter? Eine Hauskatze packt aus“ (Wunderraum) ist ein bezaubernd frecher Comicroman, in dem Katzenbesitzer sich und ihre Miezen wiederfinden können.
Neues Kochbuch: Die österreichische Küche
Und um bei Kost zu bleiben: Adi Pittermann, Ingrid Pernkopf und Renate Wagner-Wittula haben im Pichler-Verlag „Die Österreichische Küche“ wiederbelebt – auf 460 wunderbar illustrierten Seiten findet sich jedes Rezept von der Kärntner Kasnudel (sogar gekrendelt) bis zu Vorarlberger Käsespätzle oder Waldviertler Knödel. Mahlzeit!
Klüpfel/Kobr: Blendwerk -Kluftinger 14
Kasspatzen sind ja auch die Leibspeise des besten Allgäuer Kommissars: Kluftinger ist wieder da – in „Blendwerk“ (Ullstein Verlag) lassen Volker Klüpfel und Michael Kobr den schrulligen Bullen im Influencer-Milieu ermitteln. Ist natürlich witzig, weil der Klufti ja mehr analog als digital und wie sein Passat-Oldtimer in den ’80ern stecken geblieben ist. Nette Krimi-Unterhaltung für Fans, zu Höchstform läuft in Band 14 aber keiner auf.
Ragnar Jonasson, Stille
Wer’s edler mag, greift zu „Stille“ (btb) von Ragnar Jonasson, einem der gefühlt vielen Isländer, die es neuerdings in die deutsche Übersetzung und auf die Bestsellerlisten schaffen. Sein Ermittler Helgi Reykdal muss diesmal von seinen geliebten Agatha-Christie-Krimis aufstehen, um das Verschwinden der besten isländischen Krimiautorin aufzuklären. Tiefgründig, unblutig, spannende Perspektivenwechsel, wirklich außergewöhnlich.
Eine Lego-Story und Narnia
Was ist noch neu in den Regalen? Katharina von der Lane (ein Pseudonym für zwei Autorinnen) startet mit „Lego. Die Welt ist voller Träume“ (Goldmann) eine Familiensaga um Lego-Gründer Ole Kirk Christiansen, der nach vielen Schicksalsschlägen vom Tischler zum Baustein-Guru wird. Und für Kinder, die „Die Chroniken von Narnia“ von C.S. Lewis noch nicht kennen, empfiehlt sich der neue Edel-Geschenkband aus dem Ueberreuter-Verlag.
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