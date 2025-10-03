Überraschungsmenü dank geheimen Küchentauschs

Ein einzigartiges Dinner voller Überraschungen genossen die Gäste des Haubenlokals Moritz beim wohl originellsten Gourmetevent Österreichs – dem JRE Chef‘s Roulette!
Insgesamt 38 Haubenrestaurants überraschten am Mittwoch mit einem ungewöhnlichen Tausch. „Jeune Restaurateurs d’ Europe“ (JRE), die Vereinigung junger Spitzenköche, organisierte an diesem Abend nämlich wieder das Chef‘s Roulette, bei dem Spitzenkoche aus ganz Österreich ihre Herde tauschen, um die Gäste ihrer Kollegen kulinarisch zu überraschen. In Kärnten nahmen neben dem Grafensteiner Restaurant Moritz von Anja Moritz und Roman Pichler auch wieder das Seespitz und Hubert Wallner teil.
Im Moritz übernahm das steirische Koch-Ass Andreas Krainer die Sterne-Küche von Roman Pichler, der im Gegenzug ins Restaurant „Der Floh“ ins niederösterreichische Langenlebarn ausrückte. Krainer, der mit der „Nouvelle Styrian Cuisine“ auch die „Slow Food“-Philosophie vertritt, war in Grafenstein bestens aufgehoben und konnte die Gäste gemeinsam mit dem südsteirischen Winzer Wolfgang Maitz auf ein kulinarisches Abenteuer der Extraklasse mitnehmen. Maitz reiste ebenfalls extra nach Kärnten, um die fünf JRE-Gänge mit den passenden Weinen optimal zu begleiten.
Gut gespeist für den guten Zweck
Der Starkoch gab sich übrigens erst vor dem Hauptgang „Hirschrücken – Rehragout – Bambi Tea“ zu erkennen. Bis dahin konnte das Publikum zumindest versuchen, aufgrund der Produkte auf seine Herkunft zu schließen. Für besondere Hochgenüsse sorgten etwa die steirischen Garnelen, die als „White Panther Garnele – die kleinen steirischen Prawns“ roh mit erfrischender Zwetschken-Polonaise serviert wurden.
Auch der gute Zweck kam nicht zu kurz, da für Licht ins Dunkel ordentlich gespendet wurde.
Kommentare
