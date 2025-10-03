Überraschungsmenü dank geheimen Küchentauschs

Im Moritz übernahm das steirische Koch-Ass Andreas Krainer die Sterne-Küche von Roman Pichler, der im Gegenzug ins Restaurant „Der Floh“ ins niederösterreichische Langenlebarn ausrückte. Krainer, der mit der „Nouvelle Styrian Cuisine“ auch die „Slow Food“-Philosophie vertritt, war in Grafenstein bestens aufgehoben und konnte die Gäste gemeinsam mit dem südsteirischen Winzer Wolfgang Maitz auf ein kulinarisches Abenteuer der Extraklasse mitnehmen. Maitz reiste ebenfalls extra nach Kärnten, um die fünf JRE-Gänge mit den passenden Weinen optimal zu begleiten.