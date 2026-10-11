Auf Heimsieg folgte Abschied der Urgesteine

Ein kleiner Erfolg gelang Damen-Bundesligist PSV Flachgau bereits im Vorfeld der Bundesliga-Rückrunde am Sonntag in Leibnitz. Mangels fitten Alternativen sorgte eine Kooperation mit Jiai-Do (NÖ) dafür, dass man die unterste und oberste Gewichtsklasse doch besetzen konnte. Nach verpatzter Hinrunde in Straßwalchen reichte das aber gestern nicht mehr, um noch den Sprung auf den Finalzug zu schaffen. Auf ein 1:4 gegen Samurai folgten ein 2:4 gegen Mühlviertel, ein 5:1 gegen Steiermark, ein 2:4 gegen Leibnitz und ein 4:2 gegen Reichraming. „Leider konnten wir die Punkte, die uns im Frühjahr gefehlt haben, nicht mehr aufholen“, resümierte PSV-Boss Ronny Tiefgraber. Das Damen-Team schloss die Saison auf dem fünften Rang ab, Sieger wurde Titelverteidiger Leibnitz mit den Salzburgerinnen Larissa Sickinger und Michaela Höllwart.