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Judo-Bundesliga

Auf Heimsieg folgte Abschied der Urgesteine

Salzburg
11.10.2026 19:30
Beim Final Four im Vorjahr war Herbert Wicker noch dabei
Beim Final Four im Vorjahr war Herbert Wicker noch dabei(Bild: GEPA)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Der Heim-Kehraus in der Judo-Bundesliga wurde für Sanjindo Bischofshofen ein besonderer Abend. Erstens, weil die Pongauer auch im St. Johanner Exil einen weiteren Schritt Richtung Final Four setzten. Und zweitens, weil zwei Architekten des Kluberfolgs offiziell verabschiedet wurden.

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Weil die heimische Hermann-Wielandner-Halle bereits belegt war, machte sich der Bischofshofen-Tross in den Schlosshof nach St. Johann auf, um dort zum letzten Heimkampf Burgkirchen/Schwand zu empfangen. Und trotz etlicher Ausfälle feierten die Hausherren vor knapp 200 Zuschauern einen 8:6-Heimsieg. Und bleibt im Rennen um die Top-Vier-Ränge drei Punkte vor Mühlviertel. „Die Stimmung war fast noch besser als sonst, weil es dort enger ist. Aber es war bis zum Schluss spannend“, war Kapitän Michael Niederdorfer happy. Zum Kehraus würde im Duell Vierter gegen Dritter auswärts in Wels ein Remis zum Einzug ins Final-Turnier reichen.

„Haben Mannschaft selbst aufgebaut“
Das war es aber längst noch nicht an diesem Abend. Denn im Anschluss wurden im kleinen Kreis die Ex-Captains Anton und Herbert Wicker verabschiedet. Unter Anton und Rupert Kreuzberger wurde nach längerer Pause 2009 wieder ein Bundesliga-Team auf die Beine gestellt, dem auch Herbert angehörte. Der erste Lohn folgte 2018, als man als Zweitliga-Meister aufstieg. Auf dem Weg dorthin blieb Anton zwei Jahre am Stück in 26 Kämpfen ungeschlagen. Seither holte man viermal den dritten Endrang. „Sie haben keine fertige Mannschaft übernommen, sondern selbst in schweren Zeiten aufgebaut“, weiß Niederdorfer. Als Dank gab es ein kleines Präsent in Bildform (siehe Foto). Seit heuer liegt die Verantwortung bei Niederdorfer und Vorzeige-Athlet Thomas Scharfetter.

Für die Wicker-Brüder gab‘s von den Kollegen ein ansehnliches Dankeschön.
Für die Wicker-Brüder gab‘s von den Kollegen ein ansehnliches Dankeschön.(Bild: zVg)

Ein kleiner Erfolg gelang Damen-Bundesligist PSV Flachgau bereits im Vorfeld der Bundesliga-Rückrunde am Sonntag in Leibnitz. Mangels fitten Alternativen sorgte eine Kooperation mit Jiai-Do (NÖ) dafür, dass man die unterste und oberste Gewichtsklasse doch besetzen konnte. Nach verpatzter Hinrunde in Straßwalchen reichte das aber gestern nicht mehr, um noch den Sprung auf den Finalzug zu schaffen. Auf ein 1:4 gegen Samurai folgten ein 2:4 gegen Mühlviertel, ein 5:1 gegen Steiermark, ein 2:4 gegen Leibnitz und ein 4:2 gegen Reichraming. „Leider konnten wir die Punkte, die uns im Frühjahr gefehlt haben, nicht mehr aufholen“, resümierte PSV-Boss Ronny Tiefgraber. Das Damen-Team schloss die Saison auf dem fünften Rang ab, Sieger wurde Titelverteidiger Leibnitz mit den Salzburgerinnen Larissa Sickinger und Michaela Höllwart.

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