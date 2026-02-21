Riesenschildkröten auf Galápagos-Insel angesiedelt

„Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert ist Floreana wieder Heimat von Riesenschildkröten“, teilte das Ministerium mit. Floreana ist die erste Galápagos-Insel, die von Menschen besiedelt wurde. Seit Jahren arbeiten Forscherinnen und Forscher nun daran, auf der Insel beheimatete Arten wieder anzusiedeln. Die Tiere spielen laut dem ecuadorianischen Umweltministerium eine große Rolle für das Ökosystem, indem sie Pflanzensamen verteilen und die Vegetation kurz halten.