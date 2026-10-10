Salzburg-Routinier Lainer feiert Saisondebüt

Topstürmer Tabakovic vorerst auf der Bank

Im Tor beginnt Christian Früchtl für den noch angeschlagenen Christian Zawieschitzky (Adduktoren). Frans Krätzig nimmt die Position auf der Doppelsechs neben Abubakr Barry, der zum zweiten Mal in dieser Saison die Kapitänsbinde trägt, ein. Jesper Lindström beginnt am rechten Flügel. Neben Bartosz Mazurek sieht unter anderem auch Topstürmer Haris Tabakovic zunächst von der Bank aus zu. Für den Bosnier nimmt Karim Konate die Position als Solospitze im 4-2-3-1 ein.