Salzburg-Routinier Lainer feiert Saisondebüt

In den vergangenen Wochen war er teilweise nicht einmal im Kader des FC Red Bull Salzburg und nur mehr auf Rang drei der Hackordnung zu finden. Am Samstag gegen den GAK ist es so weit: Stefan Lainer feiert sein Saisondebüt für die Bullen. Trainer Danny Röhl rotiert ordentlich.
„Er hat das hervorragend gemacht.“ Diese Rosen streute Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl seinem Spieler Stefan Lainer zuletzt im „Krone“-Gespräch. Der Routinier stand in den vergangenen Wochen teilweise gar nicht im Kader des Deutschen. Auf seiner Rechtsverteidigerposition kickte stets der gesetzte Kapitän Nikolas Veratschnig. Mit Leandro Morgalla gab es zudem eine „klare Nummer zwei“, wie Röhl erklärte.
Gegen den GAK am späten Samstagnachmittag in der österreichischen Bundesliga feiert Lainer jetzt sein Saisondebüt. Morgalla fehlt erkrankt. Sein bislang letztes Pflichtspiel absolvierte der 34-jährige Lainer am 17. Mai gegen Hartberg (1:3).
Gegen den klaren Außenseiter wirft Trainer Röhl abgesehen von der Einberufung des Publikumslieblings in die Startelf ordentlich die Rotationsmaschine an.
Topstürmer Tabakovic vorerst auf der Bank
Im Tor beginnt Christian Früchtl für den noch angeschlagenen Christian Zawieschitzky (Adduktoren). Frans Krätzig nimmt die Position auf der Doppelsechs neben Abubakr Barry, der zum zweiten Mal in dieser Saison die Kapitänsbinde trägt, ein. Jesper Lindström beginnt am rechten Flügel. Neben Bartosz Mazurek sieht unter anderem auch Topstürmer Haris Tabakovic zunächst von der Bank aus zu. Für den Bosnier nimmt Karim Konate die Position als Solospitze im 4-2-3-1 ein.
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