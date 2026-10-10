Dreijähriger Bub stürzte aus Fenster in OÖ ab

Dramatische Sekunden im Mühlviertel in Oberösterreich: Ein dreijähriger Bub stürzte aus dem Fenster eines Bauernhofs in Bad Zell und erlitt schwere Kopfverletzungen. Dabei dürfte ein Fenstergitter dem Kind Sicherheit vorgegaukelt haben, die es nicht geben konnte.
Wieder einmal war es ein Fliegengitter, das trügerische Sicherheit versprochen hat und dann zur lebensgefährlichen Falle wurde. Samstagmittag erlitt eine Großmutter den Schock ihres Lebens, als sie auf einem Bauernhof in Bad Zell aufs dreijährige Enkelkind aufpasste.
Unbeobachteter Moment
Denn der Bub gelangte im ersten Stock des Gebäudes in einem unbeobachteten Moment auf die Fensterbank – ob das Fenster offen war oder es das Kind selbst öffnete, ist noch unklar – und lehnte sich gegen das Fliegengitter. Dieses hielt den Druck nicht aus und der Dreijährige stürzte kopfüber aus dem Fenster.
Schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr
Der kleine Mühlviertler war nach dem Unglück trotz einer schweren Kopfverletzung ansprechbar und wurde per Rettungshelikopter in die Linzer Kepler-Uni-Klinik geflogen. Dort wird der Dreijährige intensivmedizinisch betreut, ist laut ersten Angaben aber außer Lebensgefahr und sollte aller Voraussicht nach wieder ganz gesund werden.
„Typischer Fall“
Dass Kinder aus Fenstern fallen, ist leider kein Einzelfall. In Oberösterreich verunglücken auf diese Weise laut Kuratorium für Verkehrssicherheit pro Jahr drei Knirpse. Dabei passieren 90 Prozent der Unfälle aus dem ersten Stock und es sind in 77 Prozent Kinder unter fünf Jahren betroffen
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