Dreijähriger Bub stürzte aus Fenster in OÖ ab

Unbeobachteter Moment

Denn der Bub gelangte im ersten Stock des Gebäudes in einem unbeobachteten Moment auf die Fensterbank – ob das Fenster offen war oder es das Kind selbst öffnete, ist noch unklar – und lehnte sich gegen das Fliegengitter. Dieses hielt den Druck nicht aus und der Dreijährige stürzte kopfüber aus dem Fenster.