„In dem Zimmer schläft meine Tochter nie mehr“

Landwirt unverletzt

Während der 77-Jährige nachsah, rollte neben ihm die Zugmaschine weg. Er war selbst geschockt und sprachlos, als er zum Unfallort eilte. Auch, dass er noch aufspringen wollte, um das Gefährt zu stoppen, erzählte er. Die Familie ist froh, dass er das nicht getan hat – der Versuch wäre vermutlich nicht gut ausgegangen. So ist es beim Sachschaden geblieben. Die Feuerwehr hat das Haus provisorisch abgedichtet, damit die Familie bleiben kann.