Fünfjähriger Bub stürzt aus Fenster in die Tiefe

Tragischer Unfall am Fronleichnamstag in Wien: Ein fünf Jahre alter Bub stürzte im Bezirk Floridsdorf aus dem Fenster einer Wohnung in die Tiefe. Er erlitt schwere Verletzungen.
Der Unfall geschah gegen 11 Uhr in der Brünner Straße in einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses. Der Bub hatte laut dessen Vater im Kinderzimmer gespielt, während der Mann in einem Nebenzimmer war. Man hätte sich sogar noch unterhalten. Doch plötzlich antwortete der Fünfjährige nicht mehr, der Vater schaute im Zimmer nach und fand den Raum leer vor.
Raum leer, Fenster offen
Allerdings war das Fenster offen – als der Mann in die Tiefe sah, entdeckte er auf der darunterliegenden Wiesen sein Kind und wählte sofort den Notruf. Der Bub hatte beim Aufprall schwere Verletzungen erlitten. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.
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