Fünfjähriger Bub stürzt aus Fenster in die Tiefe

Der Unfall geschah gegen 11 Uhr in der Brünner Straße in einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses. Der Bub hatte laut dessen Vater im Kinderzimmer gespielt, während der Mann in einem Nebenzimmer war. Man hätte sich sogar noch unterhalten. Doch plötzlich antwortete der Fünfjährige nicht mehr, der Vater schaute im Zimmer nach und fand den Raum leer vor.