Kritik an „eiskaltem Umgang mit den Bauern“

Besonders kritisch sieht Thumser die enorme Konzentration im Lebensmittelhandel: Vier Handelskonzerne decken laut ihm mehr als 90 Prozent des täglichen Haushaltsbedarfs ab. Der Wunsch nach dem jeweils günstigsten Einkaufspreis dürfe nicht dazu führen, dass heimische Produzenten und Verarbeiter aus dem Markt gedrängt werden.