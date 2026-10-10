Auf der A10: Pkw-Anhänger begann zu brennen

Was für einen Schock für einen Pkw-Lenker: Mitten auf seiner Fahrt auf der A10 Richtung Villach, fing sein Anhänger plötzlich Feuer. Beim Abfahren auf den Pannenstreifen gelang es einer Polizeistreife und der ausgerückten Floriani schnell, den Brand zu löschen und Schlimmeres zu verhindern.