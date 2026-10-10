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Schreckmoment

Auf der A10: Pkw-Anhänger begann zu brennen

Salzburg
10.10.2026 10:41
19 Mann der Feuerwehr Hallein waren im Einsatz.
19 Mann der Feuerwehr Hallein waren im Einsatz.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallein)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Was für einen Schock für einen Pkw-Lenker: Mitten auf seiner Fahrt auf der A10 Richtung Villach, fing sein Anhänger plötzlich Feuer. Beim Abfahren auf den Pannenstreifen gelang es einer Polizeistreife und der ausgerückten Floriani schnell, den Brand zu löschen und Schlimmeres zu verhindern. 

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Am Freitagnachmittag fing der Anhänger des Autofahrers aus unbekannter Ursache Feuer. Beladen hatte er diesen mit Kartonagen und Holzpaletten. Einer Polizeistreife gelang es aber rasch, die Flammen mittels Feuerlöscher einzudämmen. Gegen 16.30 Uhr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr zu dem Brand des Anhängers auf der A10 Richtung Villach alarmiert.  

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Die Floriani kümmerten sich auf dem Pannenstreifen um die Nachlöscharbeiten. Das Ladegut wurde im Zuge dessen vom Anhänger entfernt. Vor Ort war auch das Rote Kreuz. Verletzte gab es keine. 

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