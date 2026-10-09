Brand in Gymnasium: „Tut mir im Nachhinein leid“

In der Nacht auf den 11. Mai brach ein Feuer im Halleiner Gymnasium aus. Vor allem die Schulbibliothek traf es schwer, sie war ein Wohlfühlort für die Schüler. Zehn Tage musste auf Homeschooling ausgewichen werden, nur die Maturanten durften ihren Abschluss vor Ort absolvieren. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer an mehreren Stellen durch Benzin gelegt worden war.