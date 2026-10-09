Brand in Gymnasium: „Tut mir im Nachhinein leid“

Ein Brand im Halleiner Gymnasium richtete am 11. Mai vor allem in der Schulbibliothek einen verheerenden Schaden in der Höhe von 300.000 Euro an. Vor Gericht mussten sich am Freitag zwei Jugendliche wegen vorsätzlicher Brandstiftung dafür verantworten, beide zeigten sich geständig.
In der Nacht auf den 11. Mai brach ein Feuer im Halleiner Gymnasium aus. Vor allem die Schulbibliothek traf es schwer, sie war ein Wohlfühlort für die Schüler. Zehn Tage musste auf Homeschooling ausgewichen werden, nur die Maturanten durften ihren Abschluss vor Ort absolvieren. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer an mehreren Stellen durch Benzin gelegt worden war.
Im Gericht mussten sich am Freitag zwei Jugendliche wegen des Vorwurfes der vorsätzlichen Brandstiftung verantworten. Eine 16-Jährige, die selbst Schülerin am Gymnasium war, und ein 17-jähriger Freund von ihr – er hatte nichts mit der Schule zu tun. Beide sind geständig.
„Ich hatte eine schwere Schulzeit. Es gab immer wieder Konflikte in der Schule. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt“, sagte die Hauptangeklagte vor der Richterin aus. Ihre Verteidigerin beschrieb, dass ihr ein Schulausschluss gedroht habe und die Jugendliche Angst um ihre Zukunft gehabt habe. Ihre innere Verzweiflung habe die 16-Jährige zu der Tathandlung getrieben.
Auch der mitangeklagte 17-Jährige, der seine Lehre kurz vor seinem Abschluss abgebrochen hatte, bekräftigte seine Reue: „Es tut mir im Nachhinein leid. Das Ganze war einfach dumm.“ Wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurden die zwei Jugendlichen zu sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe nichts rechtskräftig verurteilt.
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