Kletterer bekämpften Brand kurz vor Plomberghütte

Erst griffen die Kletterer selbst zur Wasserflasche, dann übernahm die Feuerwehr. Kurz vor der Plomberghütte hatten die Bergsteiger am Mittwochabend einen kleinen Flurbrand entdeckt und das Feuer mit ihrem Trinkwasser eingedämmt. Die alarmierten Kräfte konnten allerdings nicht mit Fahrzeugen zur Einsatzstelle gelangen.