Kletterer bekämpften Brand kurz vor Plomberghütte

Auf dem Weg Richtung Plomberghütte (Salzburg) haben Kletterer am Mittwochabend einen Flurbrand entdeckt. Mit ihrem eigenen Trinkwasser dämmten sie das Feuer zunächst ein. Für die Feuerwehr begann anschließend ein mühsamer Einsatz: Die Brandstelle am Plombergstein war ausschließlich zu Fuß erreichbar.
Erst griffen die Kletterer selbst zur Wasserflasche, dann übernahm die Feuerwehr. Kurz vor der Plomberghütte hatten die Bergsteiger am Mittwochabend einen kleinen Flurbrand entdeckt und das Feuer mit ihrem Trinkwasser eingedämmt. Die alarmierten Kräfte konnten allerdings nicht mit Fahrzeugen zur Einsatzstelle gelangen.
Einsatzleiter und Mannschaft stiegen deshalb zu Fuß auf den Plombergstein, ausgerüstet mit Löschrucksäcken und Schanzwerkzeug. Eine Drohne unterstützte die Erkundung aus der Luft. Vor Ort qualmte der Boden noch leicht und war deutlich erwärmt.
Um verbliebene Glutnester zu erreichen, gruben die Feuerwehrleute den Bereich auf und löschten ihn anschließend gründlich ab. Nach knapp zwei Stunden konnten alle Kräfte wieder einrücken.
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