Carinthians Ripped Off
“The Vienna Gürtel Pool Cost Me a Fortune”
Following the “Krone” article about a swimming pool manufacturer who has since been convicted, a victim from Carinthia has now contacted the editorial office. The suspect from Lower Austria allegedly sold the hotelier the infamous Viennese “Gürtel Pool”—and raked in a fortune.
As early as 2020, the costly “pool project” in the middle of Vienna’s Gürtel—initiated by the city’s Green Party—made critical headlines—and ultimately went down the drain. Meanwhile, the pool has found a new home in Carinthia: at the foot of the Hohe Tauern mountains, on the grounds of the Hotel Schlosswirt in Großkirchheim.
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