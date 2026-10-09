Sekundenschlaf: Frau bei Kollision schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag bei Dölsach in Osttirol: Ein 52-jähriger Italiener geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte seitlich gegen den Pkw einer 66-jährigen Österreicherin. Ihr Wagen überschlug sich. Beide Lenker wurden verletzt.
Dramatische Szenen spielten sich am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der B100 bei Dölsach ab. Ein 52-jähriger Italiener war mit seinem Pkw in Richtung Lienz unterwegs, als er nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geriet.
Fahrzeuge landeten im Straßengraben
Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem Auto einer 66-jährigen Österreicherin, die in Richtung Nikolsdorf fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich ihr Fahrzeug. Beide Pkw kamen schließlich im Straßengraben zum Stillstand.
Schwerverletzte ins Spital geflogen
„Die 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen an der rechten Hand“, heißt es seitens der Polizei. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber „C7“ in das Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Der italienische Lenker zog sich Verletzungen im Brustkorbbereich zu und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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