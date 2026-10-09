Sekundenschlaf: Frau bei Kollision schwer verletzt

Schwerverletzte ins Spital geflogen

„Die 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen an der rechten Hand“, heißt es seitens der Polizei. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber „C7“ in das Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Der italienische Lenker zog sich Verletzungen im Brustkorbbereich zu und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.