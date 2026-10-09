Plötzlich aufgetaucht: Bub (9) von Auto erfasst!

Zwischen zwei Autos durch – und plötzlich stand er auf der Gegenfahrbahn: Ein neunjähriger Bub wurde am Donnerstagnachmittag in Hall in Tirol von einem Pkw erfasst. Der Schüler erlitt Verletzungen – er dürfte aber noch einmal recht glimpflich davongekommen sein.
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 14 Uhr. Eine 61-jährige Autofahrerin war auf der B171 in Hall in Tirol in Richtung Osten unterwegs. Im Bereich des Unteren Stadtplatzes kam es zum Zusammenstoß!
Auf der Gegenfahrbahn hatte sich der Verkehr wegen einer roten Ampel gestaut. Der Bub überquerte zwischen den stehenden Fahrzeugen die Fahrbahn und betrat anschließend die Gegenfahrbahn. Dabei wurde er vom Pkw der Frau erfasst, berichtete die Polizei am Freitag.
Lenkerin sah den Buben nicht
Wie die Lenkerin gegenüber der Exekutive angab, hatte sie den Neunjährigen vor dem Zusammenstoß nicht wahrgenommen. Zwei Zeugen reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe.
Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Bub ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt offenbar nur leichtere Verletzungen.
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