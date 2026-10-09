Nur die Austria verspürt echte Lust auf 2. Liga!

Velden bleibt furios: Der Regionalliga-Leader dreht das Auswärtsspiel bei ATSV Wolfsberg und siegt auch zu zehnt mit 2:1! Die Austria Klagenfurt verhaut indes das Comeback von Carsten Jancker, fing sich gegen Bleiburg noch den 1:1-Ausgleich ein – das sagen die Trainer dazu. Thema Zweitliga-Aufstieg? Die „Krone“ fragte sich in Kärnten und der Steiermark durch.
Kein Trainereffekt mit Carsten Jancker! Regionalligist Austria Klagenfurt ging nach dem Rauswurf von Coach Bobby Grubor gegen Bleiburg zwar nach vier Minuten durch Weiss in Front, dann aber glich Defensiv-„Joker“ Primozic mit einem kontrollierten Schuss ins kurze Eck aus (67.) – Ende 1:1.
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