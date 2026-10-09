Nur die Austria verspürt echte Lust auf 2. Liga!

Velden bleibt furios: Der Regionalliga-Leader dreht das Auswärtsspiel bei ATSV Wolfsberg und siegt auch zu zehnt mit 2:1! Die Austria Klagenfurt verhaut indes das Comeback von Carsten Jancker, fing sich gegen Bleiburg noch den 1:1-Ausgleich ein – das sagen die Trainer dazu. Thema Zweitliga-Aufstieg? Die „Krone“ fragte sich in Kärnten und der Steiermark durch.