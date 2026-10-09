Auftragsmörder in Spanien unterlief ein Fehler

Der ermordete Alexander Aslani hatte die Klinik 2018 gegründet und war zuvor etwa zehn Jahre lang an Krankenhäusern in Spanien tätig. Laut Medienberichten stammt er aus Köln, studierte in Deutschland und Österreich Medizin und war später auch als Arzt in Aachen tätig. Die Behandlungen in der Schönheitsklinik gelten als teuer. Für Reiche gibt es eigene Erholungsvillen mit individueller Pflege nach den Operationen.