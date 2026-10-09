Chirurgen getötet
Auftragsmörder in Spanien unterlief ein Fehler
In Spanien ist ein erst 18-jähriger Auftragsmörder festgenommen worden, nachdem er einen Schönheitschirurgen ermordet haben soll. Der Verdächtige sei erst kurz vor der Tat nach Spanien eingereist und habe das Land direkt nach dem Mord wieder verlassen, berichteten mehrere Medien.
Da ihm „ein kleiner Fehler unterlaufen“ sei, sei er schnell festgenommen worden, hieß es. Welche Art dieser Fehler war, wurde aber nicht bekannt. Der Festgenommene ist erst 18 Jahre alt und kommt aus Schweden. Er soll Unterstützer vor Ort gehabt haben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst weiter unbekannt.
Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Frage, wer den Mord in Auftrag gegeben haben könnte. So wird beispielsweise der Vermutung nachgegangen, dass es sich um eine unzufriedene Kundin oder einen unzufriedenen Kunden der Schönheitsklinik in Marbella handeln könnte. Zudem wird nach Personen gefahndet, die dem Festgenommenen geholfen haben könnten.
Wie berichtet, war am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Vermummter in der Klinik erschienen. Er ging direkt zu dem Arzt und streckte ihn mit mehreren Schüssen nieder. Kurz nach der Tat bestätigte ein Polizeisprecher den Vorfall. Herbeigeeilte Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter konnten dem 57-Jährigen nicht mehr helfen. Der Arzt starb noch am Tatort, der Täter floh auf einem Moped.
Der ermordete Alexander Aslani hatte die Klinik 2018 gegründet und war zuvor etwa zehn Jahre lang an Krankenhäusern in Spanien tätig. Laut Medienberichten stammt er aus Köln, studierte in Deutschland und Österreich Medizin und war später auch als Arzt in Aachen tätig. Die Behandlungen in der Schönheitsklinik gelten als teuer. Für Reiche gibt es eigene Erholungsvillen mit individueller Pflege nach den Operationen.
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