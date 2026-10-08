Schönheitschirurg in Klinik in Marbella getötet

Der Arzt wurde von mehreren Kugeln auch am Kopf getroffen. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten das Leben des 57-Jährigen nicht mehr retten. Er starb noch am Tatort. Der vermummte Angreifer konnte unerkannt auf einem Motorrad fliehen. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass er Unterstützung eines Komplizen gehabt haben könnte. Festnahmen gab es aber zunächst nicht.



Hier sehen Sie ein Foto von dem erschossenen Arzt: