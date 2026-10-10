Rätsel über die lange Wasserknappheit ist gelöst

„Betrifft die Gemeinde sehr wohl“

Der Vorfall lässt auch politisch die Wogen hochgehen. Da die Genossenschaft privat geführt wird, sah ÖVP-Bürgermeister Roland Maureder die Gemeinde zunächst nicht in der Pflicht. Das stößt auf Kritik. „Wenn die Hydranten im Ort leer bleiben, betrifft das die Gemeinde sehr wohl“, kontert SP-Gemeindevorstand Herbert Enzenhofer. Er bemängelt das Krisenmanagement: Viele Bürger seien nicht erreicht worden, da die Gemeinde-App kaum genutzt werde und Postwürfe wegen Werbeverboten im Altpapier landen würden. Zudem sei die Homepage seit fast zwei Wochen nicht aktualisiert worden.